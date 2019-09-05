"Ущербное воровство": Медведеву с Загитовой столкнули лбами

История "сталкивания лбами" между двумя спортсменками началась еще в июне этого года. Тогда Загитова выступила в Японии с показательным номером под песню знаменитой исполнительницы Билли Айлиш – Bad guy, и поклонники Медведевой обрушились на девушку с резкой критикой.
Алину обвинили в краже выступления и песни, назвав поступок "ущербным воровством". Напомним, что весной 2019 года Евгения Медведева давала интервью, где рассказала о том, что композиция Bad guy является для нее одним из любимых музыкальных произведений, сообщает Федеральное агентство новостей.
Недавно же Евгения дала интервью изданию Team Russia и рассказала, что на самом деле думает о произошедшем. Она прокомментировала ситуацию и отметила, что все не так плохо, как поклонники могли бы подумать.
"Мы все помним, чем история закончилась. У меня действительно были планы на эту музыку, но в мире много классных песен и исполнителей, поэтому меня это никак не задело", – поделилась с журналистами юная фигуристка.
Она отметила, что в мире спорта часто бывают довольно неожиданные совпадения. Так девушка поведала, что прибыла на тренировку, включила композицию Muse – Exogenesis, под которую намерена выступать, и оказалось, что у одного из тренеров воспитанник выступает под эту же композицию.
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