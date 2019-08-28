Хотела все сделать сама: Медведева огрызнулась на нападки Тарасовой

Медведева не смогла молчать после резких высказываний консультанта сборной России по фигурному катанию о показательных номерах спортсменки, которые та поставила сама. Девушка ответила на претензии Тарасовой во время пресс-конференции в столице.
"Прежде всего, у меня был выбор – работать или с хореографом, или самой. Я хотела сама поставить себе гала-программу. Я видела определенный образ, хореографические движения, костюм. Я поняла, что это та программа, которую я хотела бы создать сама", – цитирует Евгению Медведеву РИА Новости. Фигуристка добавила, что довольна результатом. "Это абсолютно не значит, что я перестаю работать с хореографами", – заявила спортсменка.
Кроме того, Евгения Медведева рассказала о своем прогрессе в изучении нового для нее прыжка — четверного сальхова. "Дела продвигаются. Стараюсь быть человеком слова. Раз я сказала, что начала учить, значит, действительно начала это делать. Пока не могу похвастаться чистым выездом, но трачу по 40 минут на тренировку", – приводит слова фигуристки RT.
Отметим, Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх – 2020 в Токио. Эта идея зародилась еще в 2018 году, когда двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград сыграла важную роль в восстановлении прав российских спортсменов, сообщает "Вечерняя Москва".
Напомним, ранее Татьяна Тарасова призналась, что долго наблюдала за тренировками чемпионки. По ее мнению, номера Евгении Медведевой однотипны и не открывают в ней ничего нового. "С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать", – заявила тренер.
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