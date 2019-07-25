Алина Загитова показала кусок из новой программы

Выступление чемпионки будет проходить под композицию Me Voy ("Я ухожу"), которую исполняет израильтянка Ясмин Леви. Ранее фигуристка сообщала, что для номера выбрала образ Клеопатры.
Представление Загитовой будет сопровождаться не одной песней. До этого спортсменка представила трек Bad Guy американской исполнительницы Билли Айлиш, который тоже войдет в программу Алины.
Отметим, воспитанница Этери Тутберидзе продолжает готовиться к представлению своих программ на контрольных прокатах в Москве. Они пройдут 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене "Лужников".
В 2019 году воспитанница Этери Тутберидзе завоевала все возможные титулы и награды. Она стала чемпионкой мира, Европы. Также она взяла золото на финале Гран-При и Олимпиаде.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как найти правильного спутника жизни?
Шлифану пилотку
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Толстые ноги
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Как Пугачева так похудела?
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Он меня не хочет
Моя подружка стала любовницей шефа.
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
Кому на Руси жить хорошо?
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Не говорит что любит
Отношения с двумя сестрами
Установила пароль на телефоне
Мне 35 и у меня не было секса
Секс раз в день но мне мало
Токсикоз
Спалила его измену