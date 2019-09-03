"Слишком личное": Медведева поделилась сокровенным

Евгению вся страна знает как двукратную чемпионку мира и Европы по фигурному катанию. Девушка в 19 лет успела завоевать сердца многих россиян и международных судей. Тем не менее, не стоит забывать, что в таком возрасте у молодой красавицы должны быть какие-то другие занятия в жизни кроме спорта.
Как сообщает Газета.ru, Медведева в ходе прямого эфира Sport24 рассказала, что общается с блогерами. Девушка раскрыла историю их знакомства.
"С блогерами я познакомилась через Instagram. Кто-то поставил лайк, и после этого мы начали переписываться. Так и встретились", – поделилась фигуристка. Она добавила, что друзей из такого рода деятельности у нее довольно много. Интернет-обозреватели интересуются "жизнью спортсмена", а Евгения, в свою очередь, – "жизнью обычных людей".
Россиянка подчеркнула, что ее круг общения оказывает на нее большое влияние. Медведева рассказала, что друзья "подсадили" ее на k-pop и творчество Билли Айлиш. Тем не менее, о по-настоящему близких друзьях фигуристка не желает распространяться.
"Я тот человек, который подпускает близко к личной жизни минимум людей.
Не хочу называть имена, это слишком личное. Они все проверены годами", – подытожила девушка.
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