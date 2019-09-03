"Слишком личное": Медведева поделилась сокровенным

Жизнь популярных спортсменов всегда находится под прицелами объективов фото– и видеокамер. Нередко бывает и такое, что медиаперсоны сами рассказывают о себе. Российская спортсменка Евгения Медведева в интервью поведала о некоторых подробностях личной жизни.



Евгению вся страна знает как двукратную чемпионку мира и Европы по фигурному катанию. Девушка в 19 лет успела завоевать сердца многих россиян и международных судей. Тем не менее, не стоит забывать, что в таком возрасте у молодой красавицы должны быть какие-то другие занятия в жизни кроме спорта.

Как сообщает Газета.ru, Медведева в ходе прямого эфира Sport24 рассказала, что общается с блогерами. Девушка раскрыла историю их знакомства.

"С блогерами я познакомилась через Instagram. Кто-то поставил лайк, и после этого мы начали переписываться. Так и встретились", – поделилась фигуристка. Она добавила, что друзей из такого рода деятельности у нее довольно много. Интернет-обозреватели интересуются "жизнью спортсмена", а Евгения, в свою очередь, – "жизнью обычных людей".

Россиянка подчеркнула, что ее круг общения оказывает на нее большое влияние. Медведева рассказала, что друзья "подсадили" ее на k-pop и творчество Билли Айлиш. Тем не менее, о по-настоящему близких друзьях фигуристка не желает распространяться.

"Я тот человек, который подпускает близко к личной жизни минимум людей. Не хочу называть имена, это слишком личное. Они все проверены годами", – подытожила девушка.

