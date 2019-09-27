Россияне разнежились от видео с дочерью Татьяны Навки

Спортсменка выложила видео со съемок проморолика к новой сказке на льду – "Спящая Красавица. Легенда Двух Королевств". Она отметила, что в этом году зрителей ждет много сюрпризов и оригинальных решений.
"Дел ещё очень много, работа кипит, но у меня есть повод для гордости и радости, и сюрприз для вас! В этой сказке состоится дебют одной юной фигуристки! Да, моя Надюша будет участвовать! Для нее это пока увлекательное и интересное приключение, съемки ролика шли довольно долго, до позднего вечера, но мой маленький ангел успешно со всем справилась на все 100%!", – заявила Навка.
Фолловеры буквально растаяли от умиления. Свои восторженные комментарии оставили и звезды российского шоу-бизнеса.
"Какая лапочка!", – написала Анна Семенович.
"Солнышко!", "Такая звездочка", – не скрывали своего восторга умиленные поклонники.
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