Народ пришел в восторг от вида повзрослевшей дочери Навки

Дочь Татьяны Навки от первого брака с тренером Александром Жулиным – девушка разносторонняя. Раньше она профессионально занималась теннисом, но из-за травмы оставила спорт. Теперь Саша пробует себя в шоу-бизнесе, строит карьеру певицы.
На новых фото наследница Татьяны Навки позирует в светлых джинсах и белой блузе со спущенными объемными рукавами и декольте. Образ Саша Жулина дополнила крупными серьгами и локонами.
"А мой детеныш подрос!", – написала Татьяна Навка. Свой пост она сопроводила трогательными хештегами "деткиконфетки" и "моябебик". Поклонники фигуристки пришли в восторг от того, как стала выглядеть дочь спортсменки.
Все сошлись во мнении, что Саша копия своей знаменитой мамы. Но были и те, кто посчитал девушку похожей на отца. "На маму похож детеныш", "Детеныш похож на папу до невозможности", – высказались фолловеры звезды.
Среди тех, кто отметился в комментариях, оказались и звезды. "На тебя так похожа стала", – написала певица Анна Семенович. "Ах, какая, красивая девочка", – сделала комплимент дочери Татьяны Навки модель Елена Перминова.
Напомним, 44-летняя Татьяна Навка мама двух дочерей. Старшей наследнице 19 лет. Младшая дочка спортсменки Надежда Пескова рождена от ее союза с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента России Владимира Путина.
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