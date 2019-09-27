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Навке смачно врезали после скандала с уходом мужа Заворотнюк

Рак у Заворотнюк: Навке досталось из-за Чернышева, последние новости. Фото: www.globallookpress.com
На фигуристку Татьяну Навку напали после философских размышлений в "Инстаграме" о неприкосновенности частной жизни. Многие подумали, что спортсменка рассуждает о скандале вокруг больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, и это народу не понравилось.
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Чемпионка написала на своей странице в соцсети, что личная жизнь человека не должна обсуждаться публично. Она считает, что нельзя пиариться на чужом горе и раздувать скандалы: если кто-то захочет рассказать о проблемах – сделает это сам.

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Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Многие с мнением Навки не согласились. "Если человек выбрал публичную профессию, то надо быть готовым к тому, что его личная жизнь будет напоказ, в это его выбор, можно было пойти, например, бухгалтером и никто никогда не будет им интересоваться, это аксиома (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал один из комментаторов. "И эта вставила свои пять копеек", – упрекнул фигуристку другой пользователь за то, что она невольно влезла в обсуждение рака у Заворотнюк.

Некоторые вовсе перешли на оскорбления. "Спортсмены – жесткие, злые нарциссы. Переступят через тех, кто им мешает или лучше их – легко. Страшнее только тренер. Акулы. Навку никто не уважает давно", – смачно врезал ей недоброжелатель. "Олимпийских чемпионов у нас множество, но видно и слышно чаще всего одну Навку, которая тишину любит", – поддел второй.

"Тишину... действительно, нужно забыть о Тане вообще – игнор полный ее высказываний, шоу, любых публикаций", – перевернул ситуацию с ног на голову третий. 

Были и те, кто поддержал чемпионку. "Навка умница. Она не только красивая, трудолюбивая, целеустремленная спортсменка, но еще и мудрая, добрая женщина", – рассыпался в комплиментах пользователь.

Напомним, что Татьяна Навка уже давно втянута в скандал вокруг больной раком Анастасии Заворотнюк. Муж актрисы Петр Чернышев работает вместе с фигуристкой – участвует в одном из ее шоу. Сообщалось, что он должен будет покинуть больную жену ради выступления.

Автор: 27 сентября 2019, 09:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Занеслась выше крыши,гонору ещё больше.Сама отстань от Петра,И смолкни,чтоб все тебя ,блин,забылиБаб ежек пляши, ,,красавица,,
1

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