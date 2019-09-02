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Спорт

Евгения Медведева сильно набрала вес перед соревнованиями

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Фигуристка Евгения Медведева тщательно относится к подготовке к соревнованиям. Накануне она поведала, что стала активно совершенствовать себя.
прочитано 337 раз

По словам чемпионки, она кардинально поменяла подготовку вне льда и сделала акцент на правильном развитии мышц. 

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"Если говорить именно о работе с телом, об увеличении мышечной массы, о развитии нужных мышц и так далее, я вообще не очень быстрый человек", – призналась Евгения.

Она отметила, что главной мотивацией для нее послужил первый увиденный результат. Как сообщает RT, она заметила появившиеся кубики пресса в верхней части живота. Это послужило доказательством того, что ее работа движется в верном направлении.

Медведева добавила, что на льду она постоянно чувствует, что мышцы стали сильнее и резче. Она даже прыгать стала в другом ритме. 

"Мышечная масса за время летней работы увеличилась довольно заметно, мой вес в связи с этим тоже увеличился, но, знаете, вес весу рознь", – пояснила звезда спорта.

Единственное, что расстраивает чемпионку – необходимость смены гардероба. Она утверждает, что теперь все брюки стали тесными, а вот верх, наоборот, оказался слишком свободным. "Собственно, это как раз и стало для меня первым показателем, что все усилия в тренажерном зале не прошли даром", – подчеркнула фигуристка.

2 сентября 2019, 13:21
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