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Спорт

Сбежавшая из страны Евгения Медведева ошеломила своим высказыванием о России

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Российская фигуристка Евгения Медведева довольно давно покинула родную страну и перебралась в Канаду. Накануне она поведала о своем отношении к России. 
прочитано 499 раз

По словам спортсменки, она очень скучает по родине. Иногда ей кажется, будто она находится в длительной командировке. "Ведь все родные и близкие в Москве", – пояснила чемпионка.

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Евгения Армановна Медведева фигуристка

В Канаде для нее огромное значение имеет окружение. "Для меня важно то, какие люди меня окружают. Да, меня там чувствуют и понимают. Если что-то не так, сразу видят. И это несмотря на то, что у меня всего лишь базовый английский язык. Так что, несмотря на сложности перевода, чувствуем себя большой спортивной семьей", – поделилась Медведева.

Отметим, российская фигуристка занимается под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Именно для этого Евгения переехала в Канаду, сообщает RT.

Напомним, на Олимпиаде 2018 года Медведева установила новый мировой рекорд в короткой программе – 81,06 балла. Свой рекорд девушка побила, выступая с произвольной программой. Судьи выставили ей 81,61 балла. Однако эти показатели побила выступавшая после нее Алина Загитова – 82,92. В результате Загитова получила золото, а Медведева серебро.

27 августа 2019, 15:41
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