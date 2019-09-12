Загитову сняли в отделении полиции

Российская фигуристка посетила отделение Управления внутренних дел по городу Москва, расположенное в Юго-западном автономном округе. Спортсменка прибыла туда в свободное от тренировок время. Напомним, девушка сейчас усиленно готовится к новым соревнованиям.
"Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, воспитанница Центра спорта и образования "Самбо-70" Алина Загитова с дружеским визитом посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", – написали на официальной странице в социальной сети Instagram представители управления.
Они отметили, что россиянка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым. Мужчина пожелал девушке от лица всего личного состава побед и успехов на спортивном поприще.
Поклонники Загитовой высказались в комментариях. Многие отметили, что фигуристка является одной из любимых звезд российского спорта: "Наша любимая спортсменка, наша Олимпийская Чемпионка!", " Классные парни! Сберегите нашу Алинку. Куча отморов в стране", "Алиночка, красавица ты наша ,успехов тебе в этом сезоне!Мы знаем, ты лучшая!!!".
Напомним, что скоро Алина представит новую программу. Фигуристка выступит в Японии с показательными номерами. Ранее же ее раскритиковали за то, что для своих выступлений девушка выбрала любимую композицию Евгении Медведевой.
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