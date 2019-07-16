Назойливая Алина Загитова замучила питомца ради лайков

В интернете появилось видео, где спортсменка сидит на диване в черном худи и розовой кепке. Между ее ног устроился домашний питомец Алины – собака породы акита-ину по кличке Масару, которую ей подарили в мае прошлого года на торжественной церемонии в московской гостинице "Метрополь".
Чемпионка приобняла сзади животное. Одной рукой она держала его лапу, а в другой у нее находилась бутылка с водой. Одним резким движением она сбила пробку с бутылки собачьей конечностью.
Судя по довольной улыбке, Загитова была в крайне приподнятом настроении и радовалась своей идеи. Но этого нельзя сказать о Масару. Питомец недовольно отвернул голову, видимо, ему это больше напомнило издевательство, нежели смешной трюк.
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