Татьяна Тарасова всыпала выдохшейся Евгении Медведевой

Российский тренер призналась, что долго наблюдала за тренировками чемпионки. По мнению Татьяны Тарасовой, номера спортсменки однотипны и не открывают в ней ничего нового.
"С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Номер должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов", – заявила Тарасова.
Напомним, что в апреле Медведева выступила на шоу Ice Fantasia 2019 в Сеуле. Для номера она выбрала розовую латексную мини-юбку и короткий топ. Дополнила образ мягкая шубка, которую фигуристка скинула в процессе катания.
Далеко не все фанаты оценили новое амплуа спортсменки. Многие осудили Евгению за раздевание на льду. Некоторые отметили, что эта тенденция в современном фигурном катании указывает на "взросление" данного вида спорта.
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