Красавица Алина Загитова побила выскочку Алсу

В этом рейтинге олимпийская чемпионка заняла 38-е место. В свою очередь заслуженная артистка России Алсу оказалась на 51-й позиции.
Загитова всегда подчеркивает, что она сторонница ислама. Спортсменка является прихожанкой Соборной мечети в Москве. "Я горжусь тем, что я мусульманка", – сказала она на Сабантуе в Коломенском в 2018 году.
Первое место в топ-100 досталось председателю президиума Духовного управления мусульман и главе Совета муфтиев Равилю Гайнутдину. На втором оказался государственный советник, экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Закрыл тройку лидеров чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Нынешний руководитель Татарстана Рустам Минниханов занял четвертую строку. А глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров удостоился пятого места в топ-100 влиятельных мусульман в России.
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