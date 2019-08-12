Тайное фото Алины Загитовой вызвало переполох

Алина Загитова стала готовиться к соревнованиям в новом сезоне. Планируются выступления на двух этапах серии Гран-При – во Франции с 1 по 3 ноября и в Японии с 22 по 24 ноября, сообщает "Комсомольская правда".
Подготовка проходит в ледовом дворце "Хрустальный". О том, что спортсменка начала тренировки, стало известно от начинающей фигуристки, которая выложила совместное фото с Загитовой.
Фанаты олимпийской чемпионки нашли на странице Арины Парсеговой фото, на котором та позирует в обнимку с Алиной Загитовой. "Исполнилось еще одно желание маленькой фигуристки. Спасибо, Алинка", – подписала снимок Парсегова.
Совсем скоро Загитова выступит и на московском льду. На малой спортивной арене "Лужники" в столице 7-8 сентября пройдут контрольные старты сборной России.
Напомним, что недавно Алина Загитова вернулась из Японии, где участвовала в шоу The Ice. Ее номер был одним из самых ярких. Фигуристка появилась на льду в черном кружевном платье и блестяще откатала программу. Зрители встречали аплодисментами все исполненные ею сложные элементы.
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