Конор Макгрегор украл телефон у поклонника

Бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора арестовали по подозрению в краже и уничтожении мобильного телефона фаната. Преступление было совершено возле отеля в Майами-Бич, передает Пятый канал.
По данным телеканала "360". поклонник попытался сфотографировать Макгрегора на камеру телефона. Спортсмен выбил телефон из руки парня и растоптал гаджет. Пострадавший обратился в полицию. В данный момент 30-летний Конор Макгрегор находится под арестом, сообщает сетевое издание m24.ru.
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