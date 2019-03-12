Конор Макгрегор украл телефон у поклонника

Бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора арестовали по подозрению в краже и уничтожении мобильного телефона фаната. Преступление было совершено возле отеля в Майами-Бич, передает Пятый канал.

По данным телеканала "360". поклонник попытался сфотографировать Макгрегора на камеру телефона. Спортсмен выбил телефон из руки парня и растоптал гаджет. Пострадавший обратился в полицию. В данный момент 30-летний Конор Макгрегор находится под арестом, сообщает сетевое издание m24.ru.