Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

В большом спорте падения и взлеты идут в естественной последовательности. О тех, кто еще недавно стоял на пьедестале, сегодня могут уже и не вспомнить. На данный момент ближе всех к триумфу в схватке за титул самой красивой теннисистки Элина Свитолина.

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