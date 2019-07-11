Украинская теннисистка утерла нос Шараповой
В комментариях на одном из самых известных российских спортивных сайтов ведется ожесточенная борьба. Пользователи Сети спорят, кто же из теннисисток достоин почетного звания самой обворожительной спортсменки.
Многие восхищаются внешними данными представительницы Украины Элины Свитолиной. "Классная!", "Красавица!" – отмечают восторженные фанаты.
"Свитолина отдувается сейчас и за Иванович, и за Шарапову, и за Дементьеву. Почти не осталось таких красоток в туре", – высказался поклонник.
На личной странице Элины в Instagram среди фото с тренировок и турниров встречаются "лифтолуки" и селфи, кадры из поездок и изображения любимого песика. Также часто фигурируют снимки из путешествий: Лондон, Париж...
Напомним, что долгое время спортсменка состояла в отношениях с британским игроком в крикет Рисом Топли. Они познакомились в 2016 году. Уже будучи официальной парой, встречались лишь при наличии свободного времени, потому что у каждого в приоритете оставался спорт. В феврале 2018 Свитолина объявила о разрыве отношений.
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