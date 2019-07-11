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Спорт

Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Мария Шарапова. Фото: www.globallookpress.com
В большом спорте падения и взлеты идут в естественной последовательности. О тех, кто еще недавно стоял на пьедестале, сегодня могут уже и не вспомнить. На данный момент ближе всех к триумфу в схватке за титул самой красивой теннисистки Элина Свитолина. 
прочитано 447 раз

В комментариях на одном из самых известных российских спортивных сайтов ведется ожесточенная борьба. Пользователи Сети спорят, кто же из теннисисток достоин почетного звания самой обворожительной спортсменки.

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Многие восхищаются внешними данными представительницы Украины Элины Свитолиной. "Классная!", "Красавица!" – отмечают восторженные фанаты.

"Свитолина отдувается сейчас и за Иванович, и за Шарапову, и за Дементьеву. Почти не осталось таких красоток в туре", – высказался поклонник. 

На личной странице Элины в Instagram среди фото с тренировок и турниров встречаются "лифтолуки" и селфи, кадры из поездок и изображения любимого песика. Также часто фигурируют снимки из путешествий: Лондон, Париж...

Напомним, что долгое время спортсменка состояла в отношениях с британским игроком в крикет Рисом Топли. Они познакомились в 2016 году. Уже будучи официальной парой, встречались лишь при наличии свободного времени, потому что у каждого в приоритете оставался спорт. В феврале 2018 Свитолина объявила о разрыве отношений. 

Автор: Екатерина Плискина11 июля 2019, 11:05

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