Народ возбудился от короткой юбки знаменитой теннисистки

Теннисистка выиграла у Виктории Голубич из Швейцарии со счетом 6:1, 6:2. Снимок с престижного соревнования Свитолина опубликовала на своей странице в Instagram.

"Фокус", – подписала фото Элина, на котором запечатлена готовящейся к приему подачи соперницы. Кроме массы сообщений с поздравлениями и пожеланиями удачи, теннисистка получила и несколько довольно оригинальных комментариев.

Судя по всему, на их написание фолловеров сподвигла короткая юбка Свитолиной. "Всегда было интересно, куда вы постоянно второй мячик засовываете. Под юбку куда-то. Там карман есть?", "Классный наряд", "Одна из самых красивых девушек в WTA", "Горячая", – написали в комментариях под фото пользователи соцсети.

⏱️ 61 minutes



That's all it takes @ElinaSvitolina to reach her 6th #AusOpen 2R, def. Viktorija Golubic 6-1 6-2.#GameSetMatch pic.twitter.com/4wPqMjQdWe