Народ возбудился от короткой юбки знаменитой теннисистки
Теннисистка выиграла у Виктории Голубич из Швейцарии со счетом 6:1, 6:2. Снимок с престижного соревнования Свитолина опубликовала на своей странице в Instagram.
"Фокус", – подписала фото Элина, на котором запечатлена готовящейся к приему подачи соперницы. Кроме массы сообщений с поздравлениями и пожеланиями удачи, теннисистка получила и несколько довольно оригинальных комментариев.
Судя по всему, на их написание фолловеров сподвигла короткая юбка Свитолиной. "Всегда было интересно, куда вы постоянно второй мячик засовываете. Под юбку куда-то. Там карман есть?", "Классный наряд", "Одна из самых красивых девушек в WTA", "Горячая", – написали в комментариях под фото пользователи соцсети.
⏱️ 61 minutes— #AusOpen (@AustralianOpen) 15 января 2019 г.
That's all it takes @ElinaSvitolina to reach her 6th #AusOpen 2R, def. Viktorija Golubic 6-1 6-2.#GameSetMatch pic.twitter.com/4wPqMjQdWe
Отметим, что во втором круге Australian Open Элина сыграет с Викторией Кужмовой из Словакии. Она выбила из турнира другую представительницу Украины Катерину Козлову.
Открытый чемпионат Австралии-2019 (Australian Open – 2019) – 107-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося в Мельбурне на кортах спортивного комплекса "Мельбурн Парк". Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти – у взрослых и четырех – у старших юниоров. Также в рамках розыгрыша прошли турниры легенд тенниса и состязания на инвалидных колясках.
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