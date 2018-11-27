Украинская спортсменка показала соблазнительную фигуру
На снимке она выполняет упражнение под названием "мертвая тяга". Свитолина поднимает штангу, не сгибая ноги в коленях. Такое упражнение считается очень сложным и травмоопасным. Однако девушка не боится трудностей и хвастается своими новыми победами в социальной сети. "Первая неделя тренировок", - подписала Элина фотографию.
Подписчики похвалили волю и энтузиазм спортсменки: "Большая молодец!", "Молодец, продолжай в том же духе!" Некоторые пользователи отметили, что у нее очень хорошая фигура: "Идеальная фигура", "Красивая!", "Очень сильные руки". Кто-то считает, что, выполняя такие упражнения, теннисистка быстро накачает свою пятую точку: "Скоро у Элины появится попа".
Элина Свитолина является победительницей 15 турниров Женской теннисной ассоциации и бывшей третьей ракеткой мира в одиночном разряде. Кроме того, спортсменка была первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.
Недавно российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в своем Instagram фотографию с острова Бали. В кадре российская чемпионка позирует в розовом купальнике, на котором нарисован большой ананас. Снимок был сделан у зеркала в ванной. "Доброе утро. Островной дресс-код", – прокомментировала девушка снимок.
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