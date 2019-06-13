Медведева опозорилась на всю страну
Евгения Медведева разместила картинку, на которой изображена в образе мультипликационного героя. "С Днем России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будут мир, взаимопонимание и любовь", – написала фигуристка.
Однако внимательные пользователи соцсети заметили, что она допустила ошибку: на снимке российский триколор был изображен неправильно, сообщает StarHit. Многие тут же начали смеяться над девушкой.
"Шок-контент! Медведева Евгения перепутала цвета родного флага", "Белый, синий, красный – разве сложно запомнить?!" – высказались фолловеры.
Спортсменка исправила ошибку и извинилась. "Арт делала не я. На моих работах присутствует моя роспись", – оправдалась Медведева.
Напомним, что фигуристка сейчас находится в Японии, где представляет шоу Fantasy on Ice. В целом же Евгения Медведева много времени проводит в Канаде, поскольку в 2018 году перешла к новому тренеру Брайану Орсеру.
По мнению критиков, последний сезон Евгения Медведева провела не лучшим образом. Звезду фигурного катания догнали Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.
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