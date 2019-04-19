Медведева решила вернуться к Авербуху
Евгения Медведева в прошедшем сезоне заняла третье место на чемпионате мира в японской Сайтаме. На мировой турнир фигуристка отобралась благодаря победе в финале Кубка России. Перспективы у спортсменки отличные, считает хореограф и постановщик Илья Авербух.
Авербух с оптимизмом смотрит на будущую работу с Евгенией Медведевой. По словам хореографа, фигуристка поставила себе цель освоить четверные прыжки. Спортсменка вполне может этого добиться, считает постановщик.
"Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там. В теории четверной прыжок возможен", – сказал Илья Авербух.
Евгения Медведева работала с Ильей Авербухом в сезонах 2016-2017 и 2017-2018, он ставил спортсменке произвольные программы. А теперь строят планы на будущее.
"Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас. Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своем скольжении, в пластике", – цитирует Авербуха Nevasport.
Сейчас Евгения Медведева готовится к показательным выступлениям. На тренировке фигуристка появилась в довольно смелом наряде – бежевой шубке и чулках. Мнения по поводу ее внешнего вида разделились. Некоторых поклонников столь яркий образ шокировал.
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