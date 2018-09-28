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Спорт

Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK press/nph
Знаменитый фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление чемпионки Игр-2018 Алины Загитовой на турнире "Небельхорн Трофи". Россиянка выступила в немецком Оберстдорфе.
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Загитова установила новый мировой рекорд. 27 сентября она заняла первое место в короткой программе.

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Сюжеты Фигурное катание

Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

При этом юная фигуристка оценила свою победу довольно скромно. "Я очень нервничала, но для первого раза я откатала неплохо. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни невозможно получить такого адреналина, как здесь", – цитирует спортсменку Golden Skate.

Прокомментировал выступление Алины и Илья Авербух. По его мнению, фигуристка находится в хорошей форме, однако хореограф предложил не переоценивать ее достижения.

Он практически объявил бойкот ее рекордам. "Я бы вообще не обращал внимания на эти рекорды, потому что новая система. Чтобы рекорды бились, нужно достаточно долгое время. В фигурном катании есть только два рекорда – первое место и любовь зрителей. Другие рекорды нам не нужны", – отметил Авербух.

Хореограф напомнил, что Загитова переживает сложный переход – постолимпийский сезон. "Нет пока стабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах, но главное, что она в борьбе, она хочет побеждать", – приводит слова Авербуха ТАСС. Также специалист отметил, что после Олимпиады страшнее всего потерять мотивацию, как это произошло с Аделиной Сотниковой и Юлией Липницкой.

В свою очередь консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением Алины Загитовой. "Очень приятно и потрясающе здорово, что она на первом своем старте показывает самый высокий уровень элементов. За первый каскад лутц – риттбергер я бы ей поставила лучшие баллы", – цитирует тренера РИА Новости. По ее словам, фигуристка с первого старта доказала превосходство над соперницами.

Отметим, что по итогам короткой программы Загитова набрала 79,93 балла. Это лучший результат с тех пор, как летом 2018 года конгресс Международного союза конькобежцев изменил систему начисления баллов. Произвольные программы фигуристки представят 28 сентября.

Автор: Валерия Нарская28 сентября 2018, 08:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир

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