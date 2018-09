Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой

Загитова установила новый мировой рекорд. 27 сентября она заняла первое место в короткой программе.

При этом юная фигуристка оценила свою победу довольно скромно. "Я очень нервничала, но для первого раза я откатала неплохо. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизни невозможно получить такого адреналина, как здесь", – цитирует спортсменку Golden Skate.

Прокомментировал выступление Алины и Илья Авербух. По его мнению, фигуристка находится в хорошей форме, однако хореограф предложил не переоценивать ее достижения.

Он практически объявил бойкот ее рекордам. "Я бы вообще не обращал внимания на эти рекорды, потому что новая система. Чтобы рекорды бились, нужно достаточно долгое время. В фигурном катании есть только два рекорда – первое место и любовь зрителей. Другие рекорды нам не нужны", – отметил Авербух.

