Евгению Медведеву уличили в обмане
Фигуристка опубликовала пост с угрозами якобы в свой адрес. На нее тут же накинулись пользователи социальной сети.
Комментаторы утверждают, что спортсменка просто ищет внимания. Они предполагают, что шоу Fantasy on Ice не пригласило ее на следующий год, поэтому она пытается другими способами напомнить о себе. "До свидания, потому что в следующем сезоне ты больше не появишься на подиуме, впереди тебя будут Алена Косторная, Саша Трусова и Анна Щербакова", – написал критик.
Тем не менее многие наоборот поддержали звезду. Фанаты писали слова любви и благодарности.
"Я, как и все твои фанаты, всегда буду с тобой и за тебя. Спасибо, что ты есть", – заявила поклонница.
Напомним, 8 июня американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в Instagram-аккаунте письмо с угрозами и призывами убираться обратно в Россию одному из участников шоу Fantasy on Ice. После этого Медведева заявила, что письмо было адресовано ей. Она также отметила, что оно не выбило ее из колеи.
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