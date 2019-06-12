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Спорт

Андрей Лунев устроил дебош средь бела дня

Накануне вратарь футбольной команды "Зенит" Андрей Лунев устроил скандал. Спортсмена доставили в полицейский участок.
прочитано 508 раз

Это произошло 12 июня около полудня в московском аэропорту "Внуково". Инцидент случился у стойки регистрации, когда молодой человек планировал вылетать в Санкт-Петербург. Прямо перед посадкой на борт он начал вести себя слишком вызывающе. Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на самолет.

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После этого у него завязался спор с представителем авиакомпании "Россия". Он разговаривал с сотрудником на повышенных тонах, нецензурно выражался и публично оскорблял его. Коллеги немедленно вызвали полицию.

В итоге, Лунева задержали представители правоохранительных органов и доставили в отделение полиции воздушной гавани. Спортсмен сопротивления не оказывал.

Позже медицинская экспертиза выявила у вратаря "Зенит" алкоголь в крови. Его количестве составило 0,77 промилле. На данный момент в отношении российского вратаря составили протокол о мелком хулиганстве.

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Публикация от Андрей Лунёв (@lunev99)

Отметим, Андрей с командой возвращались из Кипра после футбольного матча. Он был запасным вратарем, и в этой игре сидел на скамейке.

Автор: Екатерина Плискина12 июня 2019, 17:33

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Открыли охоту на конкурентов.Делать то нечего у футболистов отпуск.
1

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