Андрей Лунев устроил дебош средь бела дня
Это произошло 12 июня около полудня в московском аэропорту "Внуково". Инцидент случился у стойки регистрации, когда молодой человек планировал вылетать в Санкт-Петербург. Прямо перед посадкой на борт он начал вести себя слишком вызывающе. Андрею сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на самолет.
После этого у него завязался спор с представителем авиакомпании "Россия". Он разговаривал с сотрудником на повышенных тонах, нецензурно выражался и публично оскорблял его. Коллеги немедленно вызвали полицию.
В итоге, Лунева задержали представители правоохранительных органов и доставили в отделение полиции воздушной гавани. Спортсмен сопротивления не оказывал.
Позже медицинская экспертиза выявила у вратаря "Зенит" алкоголь в крови. Его количестве составило 0,77 промилле. На данный момент в отношении российского вратаря составили протокол о мелком хулиганстве.
Отметим, Андрей с командой возвращались из Кипра после футбольного матча. Он был запасным вратарем, и в этой игре сидел на скамейке.
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