Известного футболиста ошарашили страшным диагнозом
Об онкологическом заболевании Икеру Касильясу, недавно перенесшему инфаркт, врачи сообщили несколько дней назад. Футболист переживает черную полосу в жизни. Его супруге Саре Карбонеро пришлось лечь под нож хирургов: у нее обнаружили злокачественную опухоль
35-летняя Карбонеро сообщила об онкологии в Instagram: у нее злокачественная опухоль яичника. Журналистку уже прооперировали.
"К счастью, болезнь обнаружена на ранней стадии, но мне предстоит еще несколько месяцев лечения. Я сохраняю спокойствие и уверенность в том, что все закончится благополучно. Я знаю, что будет трудно, но надеюсь на хеппи-энд", – написала Карбонеро.
Известие об онкологическом заболевании обрушилось на семью вскоре после того, как Икер Касильяс вышел из больницы. 1 мая вратарь футбольного клуба "Порту", раньше выступавший за мадридский "Реал", перенес инфаркт во время тренировки. Спортсмена прооперировали. На поле он уже не выйдет – во всяком случае, в нынешнем сезоне, передает ТВ Центр.
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