Известного футболиста ошарашили страшным диагнозом

Онкология настигла семью Икера Касильяса. Футболист ошарашен страшным диагнозом. У его жены, модели и журналистки Сары Карбонеро обнаружили опухоль. Едва оправившийся после операции вратарь "Порту" надеется на благополучный исход.

Об онкологическом заболевании Икеру Касильясу, недавно перенесшему инфаркт, врачи сообщили несколько дней назад. Футболист переживает черную полосу в жизни. Его супруге Саре Карбонеро пришлось лечь под нож хирургов: у нее обнаружили злокачественную опухоль

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35-летняя Карбонеро сообщила об онкологии в Instagram: у нее злокачественная опухоль яичника. Журналистку уже прооперировали.

"К счастью, болезнь обнаружена на ранней стадии, но мне предстоит еще несколько месяцев лечения. Я сохраняю спокойствие и уверенность в том, что все закончится благополучно. Я знаю, что будет трудно, но надеюсь на хеппи-энд", – написала Карбонеро.

Известие об онкологическом заболевании обрушилось на семью вскоре после того, как Икер Касильяс вышел из больницы. 1 мая вратарь футбольного клуба "Порту", раньше выступавший за мадридский "Реал", перенес инфаркт во время тренировки. Спортсмена прооперировали. На поле он уже не выйдет – во всяком случае, в нынешнем сезоне, передает ТВ Центр.