Избивал и угрожал ножом: экс-жена звезды футбола бросилась к Малахову
Россиянка рассказала шоумену Андрею Малахову о жизни с экс-тренером. По словам Захаровой, она познакомилась с мужем 15 лет назад. Через некоторое время после свадьбы родился сын.
Когда Татьяна забеременела во второй раз ее возлюбленного как подменили. Солано стал вести себя грубо, скандалил по поводу и без, избивал и набрасывался с ножом.
"Он сказал мне: "Завтра я уезжаю, семья меня больше не интересует. Я тебя единственное, что прошу, подожди два месяца, чтобы я получил гражданство России. Через два месяца я подала на развод", – рассказала Захарова в "Прямом эфире".
Бывшие супруги принялись делить совместно нажитое имущество – две квартиры, дачу, автомобиль и деньги. Состоялся суд, который обязал тренера выплатить экс-супруге около 20 миллионов рублей.
В студии ток-шоу "Прямой эфир" пригласили Юри Фернандо Солано. Экс-тренер заявил, что жена ему изменяла, он сомневается в том, что является отцом второго ребенка Татьяны. По словам эквадорца, из-за брака с россиянкой он потерял все нажитое, меж тем никаких денег Захаровой не должен. Более того, якобы, из-за интриг экс-супруги его депортировали из России, и он лишился возможности видеть детей.
В конце программы огласили итого ДНК-экспертизы. "Результаты теста на отцовство между Юри и старшим сыном таковы: вероятность составляет 99,99%. Результаты второго теста между Юри и младшим сыном: с вероятностью 99,99% он биологический отец", – сообщил эксперт в сегодняшнем выпуске программы "Прямой эфир". После выступления специалиста генетической лаборатории Татьяна Захарова поднялась с места и одарила экс-мужа несколькими оплеухами.
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