Жестокую Тутберидзе обвинили в преступлении
Единственная в истории СССР и России спортсменка, победившая в прыжках с десятиметровой вышки, с ужасом вспоминает свои безжалостные тренировки. Этим объясняется негативное отношение Вайцеховской к тренеру по фигурному катанию.
Она не может согласиться с методами, которые использует Этери Тутберидзе, чтобы сделать из своих подопечных чемпионов. Вспоминая свой спортивный опыт, Вайцеховская призналась, что это был каторжный труд, "ад нагрузок и лишений".
Олимпийская чемпионка считает, что Этери Тутберидзе учит фигуристов пренебрегать опасностью. Ее главную претензию к прославленному тренеру составляют жестокие методы работы с юными воспитанниками и стремление добиться результата любой ценой.
Вайцеховская уверена, что неправильно, когда юные спортсмены ради возможных медалей теряют психическое и физическое здоровье. Она считает методы работы Этери Тутберидзе преступлением. "Если тренер и родители сознательно эксплуатируют такие качества, как порог понимания опасности, телосложение и вес, то это некое преступление по отношению к ребенку", – цитирует спортсменку "Экспресс газета".
Не все воспитанники могли смириться с жесткими методами Этери Тутберидзе. Не выдержали тяжелого характера наставницы фигуристки Евгения Медведева, Полина Цурая, Настя Тараканова, Дарья Паненкова и Полина Шелепень, Саша Деева и Сергей Воронов.
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