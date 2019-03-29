Еще не родилась: Ургант показал самую юную фаворитку Тутберидзе

В шоу "Вечерний Ургант" Первого канала пошутили над воспитанницами российского тренера. Этери Тутберидзе вдохновила создателей программы на забавный пост в Instagram.

Сотрудников передачи впечатлила новость об 11-летней фигуристке, исполнившей четверной тулуп. Ранее Этери Тутберидзе опубликовала видеозапись, на которой можно увидеть, как ее ученица Софья Акатьева исполняет сложный прыжок. Тем самым тренер намекнула, что у нее подрастает новая звезда.

В соцсети Ургант решил подшутить над Этери Тутберидзе. В аккаунте шоу опубликован снимок с эмбрионом, который находится в утробе матери. На его ногах – коньки.

"Фигурное катание молодеет все сильнее! В доказательство размещаем снимок самой молодой воспитанницы Этери Тутберидзе, которая, несмотря на свой юный возраст, уже делает двойной тулуп!", – сообщили сотрудники "Вечернего Урганта". Шуточный пост собрал множество комментариев. Некоторые поинтересовались, почему Иван Ургант не пригласил Этери Тутберидзе к себе на программу в качестве гостьи.

Отметим, что Этери Тутберидзе не раз подвергалась критике со стороны своих коллег. Причина в том, что тренер очень рано позволяет своим спортсменкам делать сложные прыжки. Дело в том, что после переходного возраста они уже не могут выполнять сложные элементы из-за меняющегося организма.