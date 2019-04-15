"Подобрал пожарник": Тутберидзе опозорили перед всей страной

Знаменитого тренера по фигурному катанию поймали на ошибке в названии профессии. Этери Тутберидзе допустила оплошность в интервью Владимиру Познеру.

На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, поймав тренера на неграмотности. В очередном выпуске ведущая решила поговорить не только о русском языке, но и о журналисткой этике. Мишенью для тщательного разбора стала Этери Тутберидзе.

"Иногда в телепрограммах я вижу такую картину: гость или респондент делает ошибку, а потом ведущий эту же ошибку повторяет", - заявила Гартман. Затем она показала фрагмент интервью Этери Тутберидзе Владимиру Познеру.

"В общем меня подобрал пожарник", – сказала тренер. "А как пожарник мог это сделать?" – повторил ошибку в названии профессии вслед за тренером журналист. "Пожарник, видимо, понял, что мне надо помочь", – ответила Этери Тутберидзе.

Правильно профессия огнеборца называется: пожарный. Гартман задалась риторическим вопросом: "И вот я не понимаю: он тоже не знает, как правильно, или он проявил таким образом деликатность по отношению к своей собеседнице?".

Отметим, что Этери Тутберидзе не раз подвергалась критике со стороны коллег. Причина в том, что тренер очень рано позволяет своим спортсменкам делать сложные прыжки. Дело в том, что после переходного возраста они уже не могут выполнять сложные элементы из-за меняющегося организма.