"Подобрал пожарник": Тутберидзе опозорили перед всей страной
На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, поймав тренера на неграмотности. В очередном выпуске ведущая решила поговорить не только о русском языке, но и о журналисткой этике. Мишенью для тщательного разбора стала Этери Тутберидзе.
"Иногда в телепрограммах я вижу такую картину: гость или респондент делает ошибку, а потом ведущий эту же ошибку повторяет", - заявила Гартман. Затем она показала фрагмент интервью Этери Тутберидзе Владимиру Познеру.
"В общем меня подобрал пожарник", – сказала тренер. "А как пожарник мог это сделать?" – повторил ошибку в названии профессии вслед за тренером журналист. "Пожарник, видимо, понял, что мне надо помочь", – ответила Этери Тутберидзе.
Правильно профессия огнеборца называется: пожарный. Гартман задалась риторическим вопросом: "И вот я не понимаю: он тоже не знает, как правильно, или он проявил таким образом деликатность по отношению к своей собеседнице?".
Отметим, что Этери Тутберидзе не раз подвергалась критике со стороны коллег. Причина в том, что тренер очень рано позволяет своим спортсменкам делать сложные прыжки. Дело в том, что после переходного возраста они уже не могут выполнять сложные элементы из-за меняющегося организма.
О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Она будет рожать ребенка в воде
Подруги заранее подготовили певицу к важному событию
Такой фигуристку еще не видели
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Межрасовый брак
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Хочу найти мужчину
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Прервать беременность
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Началова, Булдаков, Децл ...
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
А вы любите свою работу?
Дочь сделала аборт
Яичная диета
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Как понять твой человек или не твой?
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Свекровь не союзник
Перестал дарить подарки
Поцелуй это измена?
Английская диета
Седловидная матка
Японская диета
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?