Загитова разделась до бикини

Алина Загитова неожиданно разоблачилась до бикини. Спортсменка после напряженного сезона отправилась на курорт, где загорает и пьет коктейли.

Сложный сезон вымотал Алину Загитову – так что сразу по его окончании фигуристка отправилась на курорт, за границу. Снимки с отдыха появились на фанатской страничке спортсменки в Instagram.

На фото фигуристка позирует в бикини. Улыбающаяся Алина Загитова с коктейлем расслабляется в бассейне. На втором снимке спортсменка направляется с пляжа в отель.

Поклонники чемпионки пытаются выяснить, где же отдыхает спортсменка. Сама Алина Загитова оставленные в Stories фотографии никак не прокомментировала. Фанаты вспомнили, что фигуристка планировала провести отпуск на Окинаве. Однако некоторые решили, что пейзаж не очень похож на виды японского острова.

Так или иначе, олимпийская чемпионка, конечно, заслужила отдых. Начало сезона стало для фигуристки особенно сложным, Алина Загитованикак не могла выйти на свой настоящий уровень. На чемпионате России в конце прошлого года она даже не попала в тройку призеров, напоминает Teleprogramma.pro.

На днях стало известно, что Алина Загитова признана лучшей фигуристкой мира. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев. Россиянка с большим отрывом опередила свою ближайшую преследовательницу японку Сатоко Мияхару. Третье место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) заняла еще одна представительница России – Евгения Медведева.

