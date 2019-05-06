"Невозможно кататься": Тутберидзе вынесли суровый приговор
По словам Шубодеровой, уход Медведевой из группы Этери Тутберидзе был предсказуем. При этом она добавила, что в олимпийский сезон была не в основной группе и лично ничего не видела.
"Но тогда у Жени же была травма, а Алина стала лидером. Наверное, это как-то повлияло. Хотя честно – я так и думала, что она уйдет рано или поздно. Все равно этот момент наступает. У Этери Георгиевны невозможно кататься все время", – цитирует фигуристку "Спорт-Экспресс". Также юная спортсменка раскрыла правду о жестких тренировках у Этери Тутберидзе.
По словам Шубодеровой, тренер заставляла учеников выполнять сложные элементы несколько раз, даже несмотря на сломанные пальцы. В пример девушка привела собственный опыт.
По словам Полины, когда она только перешла к Этери Тутберидзе, у нее была травма. "Мне было очень больно. Даже не могла кроссовок надеть, пальцы были синие. Но я все равно выходила, прыгала, и… само зажило", – поделилась фигуристка. Она добавила, что о каких-то серьезных травмах в группе Тутберидзе говорят, но с мелкими просто тренируются. "Хотя в Америке тебя бы уже давно в больницу отвезли и дали месяц отдыха", — заявила Шубодерова.
Отметим, Этери Тутберидзе воспитала многих известных молодых фигуристов. Ее подопечными, помимо Евгении Медведевой, были чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Александра Трусова.
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