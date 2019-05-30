Финал Лиги Европы стал триумфом для Баку

Финал Лиги Европы, который состоялся 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку, собрал свыше 51 тысячи зрителей и стал третьим по посещаемости в истории турнира. Попытки западных таблоидов очернить принимающую страну разбились о реальность.



Настоящая информационная кампания против УЕФА развернулась еще до начала матча финала Лиги Европы, во время которого на футбольном поле сошлись английские команды "Челси" и "Арсенал". Британские таблоиды стали критиковать Союз европейских футбольных ассоциаций за выбор места для проведения столь важной игры.

Журналисты сетовали, что до столицы Азербайджана летает недостаточное число прямых рейсов, а перелеты с пересадками обходятся для болельщиков дорого. В СМИ даже появилась информация, что в итоге шесть тысяч билетов на стадион оказались не выкупленными или возвращенными в кассы.

Не скрывая злорадства британские таблоиды ждали, что схватка "Челси" с "Арсеналом" будет проходить при полупустых трибунах. Однако реальность эти ожидания разбила вдребезги. Согласно статистическим данным, зрительская аудитория бакинского финала составила 51 370 человек, передает портал News.ru.

Этот показатель делает Финал Лиги Европы в Баку третьим по посещаемости за всю историю турнира. Рекордсменом является итоговый матч 2018 года во французском Лионе. Чтобы посмотреть его на стадион пришли 55 768 человек. Разница с Баку, таким образом, оказывается минимальной.

Еще одним поводом для критики со стороны британских СМИ стал отказ форварда "Арсенала" и сборной Армении Генриха Мхитаряна лететь в Баку из соображений безопасности. Впрочем, не совсем ясно, в чем тут винить организаторов турнира и принимающую страну, ведь спортсмен принял такое решение самостоятельно.

Известный в прошлом советский и украинский футболист Олег Блохин назвал поступок Генриха Мхитаряна глупостью. Да и итоговой результат встречи говорил о том, что "Арсеналу" пригодился бы еще один опытный игрок. Впрочем, это было решение футболиста, которое необходимо уважать и не использовать в политических играх.

Непосредственно в день игры в Сети настоящим хитом стало видео с "задержанием" болельщиков из Индонезии в футболках с фамилией Мхитаряна. Однако пыл журналистов таблоидов быстро остыл, едва они посмотрели сам ролик. На записи видно, что сотрудники полиции даже не прикоснулись к болельщикам, никак их не ограничивали и очень быстро отпустили на все четыре стороны.

А вот в следующей новости, попавшей на страницы британских изданий, насилие действительно было. Оказалось, что в Баку подрались болельщики "Челси" и "Арсенала". Впрочем, и тут работникам СМИ оказалось не за что зацепиться, ведь речь шла о "междусобойчике" английских фанатов. Те, судя по всему, найдут способ выяснить отношения на кулаках не только в столице другого государства, но и на другой планете.

Наконец журналисты добрались до критики стадиона "Олимпийский", на котором проводился финал Лиги Европы. Дескать, смотреть за игрой в живую оказалось не так удобно из-за того, что болельщицкие секторы отделены от газона беговыми дорожками. Как пошутил у себя на странице в Twitter бывший английский футболист и телеэксперт Гари Линекер, заняв свое место на стадионе "вы оказываетесь не намного ближе к полю, чем в тот момент, когда выходили из дома".

Арены с дорожками для легкой атлетики действительно уходят в прошлое и уступают место чисто футбольным стадионам. Однако стоит признать, что Баку далеко не единственный город, проводящий игры на подобного рода аренах. Их до сих пор довольно много в Европе. И там такие стадионы не становятся предметом зашкаливающей критики в СМИ.

"Если честно, я не понимаю претензий и не вижу никаких сложностей. Конечно, болельщикам легче купить билеты и забронировать гостиницы в Лондоне и Риме, чем в Баку или, например, Бильбао. Но это не значит, что мы не должны проводить матчи в этих городах", – подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

Он подчеркнул, что в Баку все было организовано идеально. Помогла принимающей стороне и сама игра. Схватка двух команд оказалась наполнена таким количеством интриг, а также опасных и красивых моментов, что у настоящих любителей футбола пропало всякое желание цепляться к мелочам и специально выискивать, а порой и выдумывать, минусы в организации.

Таким образом, для Баку нынешний финал Лиги Европы стал настоящим триумфом и стал очередной яркой страницей в истории проведения чемпионата. Попытки очернить принимающую сторону обернулись ничем.