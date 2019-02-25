Азербайджан ждет российских туристов

Азербайджан с каждым годом привлекает все больше российских путешественников, и Бюро по туризму Азербайджана приглашает россиян по-новому взглянуть на эту страну и открыть для себя ее сокровища. Авиационное и железнодорожное сообщение, связывающее Азербайджан с крупнейшими российскими городами, несомненно, сыграло важную роль в том, что по результатам опроса National Geographic 2018 Азербайджан вошел в тройку наиболее популярных направлений для отдыха у россиян.



Бюро по туризму Азербайджана запустило маркетинговую кампанию "Взгляни по-новому" в конце 2018 года на World Travel Market в Лондоне и с тех пор активно работает над увеличением туристического потока в страну. В фокусе новой, яркой, красочной кампании – захватывающий туристический опыт и уникальные моменты, которые ATБ хочет помочь испытать каждому из 878 400 россиян, ежегодно посещающих Азербайджан. Всего кампания охватывает 12 целевых рынков.



"Те, кто уже побывал в Азербайджане, не могли не влюбиться в эту страну, полную контрастов и удивительным образом сочетающую древнее и современное, аутентичное и роскошное – как в столице, так и за ее пределами. Тех же, кто еще не был в Азербайджане, ждет множество открытий. И с каждым новым визитом эта замечательная страна открывает гостям свои новые грани, – сказал Главный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид. – Мы знаем, что российские путешественники любят открывать новое. В 2019 году мы будем максимально широко распространять информацию о туристической привлекательности Азербайджана, и в первую очередь это относится к нашим российским соседям. Кроме того, многие азербайджанцы свободно говорят по-русски и с удовольствием посоветуют гостям, куда пойти, что посмотреть и попробовать, а также расскажут много интересного о своей истории".

Баку – столица контрастов с современными отелями, шикарными магазинами и захватывающими видами на средневековый Старый город – объект всемирного наследия ЮНЕСКО – и полное кипучей энергии сердце современного мегаполиса. Баку – это постоянно меняющийся гобелен жизни, предлагающий гостям неповторимую возможность везде – от базара до пентхауса – насладиться свежими продуктами и напитками под рокот прибоя Каспийского моря.

Азербайджан раскинулся на границе Азии и Европы вдалеке от шума и суеты, поражая туристов красотой и разнообразием своих ландшафтов – от снежных вершин до действующих вулканов и сохранившихся с древних времен деревень. Одним из самых популярных курортных направлений Азербайджана является Габала. Расположившаяся в окружении живописной природы, потрясающих своим великолепием гор, водопадов и лесов, она по праву считается идеальным местом для отдыха. Тем путешественникам, кто уже насладился покоем и спокойствием, Габала предлагает широкие возможности для активного отдыха – от катания на квадроциклах до лыж и верховой езды, не забывая о летнем Габалинском музыкальном фестивале.

Расположенный всего в часе езды на север от Баку Шураабад ждет тех, кто во время летнего отпуска хочет и отдохнуть, и испытать острые ощущения. Этот небольшой городок занимает один из самых красивых участков побережья. Здесь туристы найдут идиллические пляжи с выходом в Каспийское море и защищенную от непогоды лагуну с идеально прозрачной водой. Неглубокая вода и постоянно дующий ветер создают здесь неповторимые условия для занятия водными видами спорта, такими как кайтсерфинг и гребля на байдарках.

Путешественники, которым доставляет высшее наслаждение встреча с природой, с удовольствием отправятся в район Гёйгёль, расположенный на западе Азербайджана и считающийся одним из самых живописных в стране. Главной достопримечательностью Гёйгёля является воспетое в азербайджанской поэзии, живописи и песнях горное озеро, раскинувшееся под сенью горы Кяпаз и окруженное густым зеленым лесом, вспыхивающим осенью пурпуром и золотом.

"В конце концов, в Баку из Москвы лететь всего три часа, а Азербайджанские авиалинии связывают страну с большинством российских городов-миллионников. Виза россиянам не требуется, и каждый может получить желаемый уникальный культурный опыт – будь то посещение курорта, отдых на пляже, знакомство с городом или одним из исторических мест по маршруту Великого шелкового пути!" – сказал заместитель генерального директора Бюро по туризму Азербайджана Бахруз Асгаров.

Напомним, Азербайджанская Республика расположена на Южном Кавказе на берегу Каспийского моря. Население страны составляет около 10 млн человек. Аэрофлот, Азербайджанские авиалинии, Utair и S7 Airlines обеспечивают прямое авиасообщение между Азербайджаном и различными городами России по цене от 12 000 рублей. Российские железные дороги отправляют поезда в Баку из Москвы, Тюмени и Ростова-на-Дону несколько раз в неделю.

В соответствии с двусторонним межправительственным соглашением между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой российские туристы могут находиться в Азербайджане без визы до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Все туристы, находящиеся в Азербайджане более 10 дней, должны зарегистрироваться в соответствующих органах, регулирующих вопросы нахождения иностранцев на территории страны.