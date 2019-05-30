Аркадий Абрамович кардинально изменился внешне
Старший и младший Абрамовичи вместе с миллиардером Александром Чигиринским посетили стадион в Баку, где наблюдали за победой любимого клуба. Многие заметили, как сильно изменился наследник олигарха.
Первым делом обожатели оценили прекрасную физическую форму молодого человека. К слову, он регулярно посещает фитнес-зал. Также все отметили недавно появившуюся бороду Аркадия. По мнению фанатов, с ней 25-летний парень стал выглядеть более мужественно.
Отметим, Абрамович-младший никогда не был замечен на тусовках "золотой молодежи" или на нескончаемом отдыхе на яхте. Абрамович-младший закончил Бостонский университет и сразу после выпуска начал заниматься собственным бизнесом.
Ранее молодого человека неоднократно называли одним из самых завидных женихов мира. По словам Forbes, в 2015-м ему принадлежало 40% акций компании Zoltav.
Напомним, богатый наследник состоял в длительных отношениях с Сашей Новиковой – дочерью ресторатора Аркадия Новикова. Их роман продлился около года и вскоре сошел на нет.
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