Стало известно об увольнении Медведева

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с должности своего внештатного советника Олега Медведева. Примечательно, что произошло это еще 3 мая, а опубликован документ был спустя 14 дней.

На официальном сайте президента Украины 17 мая появился указ Петра Порошенко об освобождении от должности внештатного советника главы государства Олега Медведева. При этом в самом документе стоит более ранняя дата – 3 мая. Из-за чего было допущено подобное промедление, не уточняется.

Сам Медведев лаконично прокомментировал свою отставку. "Большинство замов подает в отставку. Возможно, даже все", – цитирует его телеканал "112 Украина". Должность внештатного советника президента он занимал с июля 2017 года. А во время предвыборной кампании на Украине был спикером штаба Петра Порошенко.

В борьбе за сердца избирателей он, в частности, приоткрыл завесу тайны над слухами об алкоголизме своего начальника. Так, по словам Олега Медведева, Петр Порошенко вообще не употребляет спиртного. "Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее пригубливает", – признался он.

Сопоставив слова Олега Медведева с поведением Петра Порошенко на некоторых публичных выступлениях и во время его многочисленных предвыборных "выходов в народ", многие украинцы подумали, что советник президента с ними не до конца откровенен. Эксперты, заметившие пагубное пристрастие украинского лидера к спиртному, предположили, что это связано с серьезным нервным напряжением, а также падением рейтинга его популярности.

Впрочем, странное заявление об алкоголизме Порошенко вряд ли могло стать основанием для того, чтобы с треском проваливший выборы политик уволил своего советника. Мести из-за позорного итога голосования, скорее всего, тут тоже нет. Вероятно, чиновники просто освобождают место для команды Владимира Зеленского, которую он приведет с собой после официального вступления в должность президента Украины.