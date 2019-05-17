Борющийся с раком Юдашкин устроил модный показ

Валентин Юдашкин побеждает болезнь яркими красками. Борющийся с раком знаменитый кутюрье совместил два события – открытие веранды своего ресторана и показ новой коллекции.

Валентин Юдашкин следит за своим здоровьем, соблюдает предписания врачей и ни на что не жалуется, утверждает супруга известного кутюрье Марина. Сам модельер подтверждает слова жены делами: он открыл новую веранду в своем ресторане и использовал это событие, чтобы представить новую коллекцию.

Гости, занявшие почти все столики в ресторане "Дом моды", смогли насладиться не только изысканными напитками и блюдами, но и красотой новых творений дизайнера моды. Среди приглашенных были и давние друзья Валентина Юдашкина – Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным. Примадонна явно получала удовольствие от показа и активно комментировала особенно удачные, с ее точки зрения, наряды.

В конце показа появился и сам Валентин Юдашкин. Модельер был облачен в стильный черный костюм с узором. Свой образ кутюрье дополнил традиционными очками. Максим Галкин встретил дизайнера криком "Браво!". Многие отметили, что Юдашкин выглядел свежим и бодрым. Он буквально порхал между столиками, по пути фотографируясь с гостями.

О серьезном недуге, поразившем Валентина Юдашкина, стало известно около двух лет назад. Выяснилось, что знаменитый художник-модельер борется с онкологическим заболеванием. Недавно поклонники обеспокоились тем, что кутюрье начал терять вес и стал выглядеть бледно. Однако вскоре супруга Юдашкина Марина успокоила фанатов, заявив, что ее муж в хорошей форме, пишет Teleprogramma.pro.