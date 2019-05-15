Пищевая добавка вызывает рак
Диоксид титана (Е171) можно часто встретить в составе продуктов. Он есть в молоке, жевательных резинках, майонезе, рыбных консервах и хлебобулочных изделиях. Кажется, что это обычный краситель, но он вызывает онкологию.
Рак сопровождается рядом симптомов, которые могут помочь распознать недуг на начальных этапах. Появляется постоянное чувство тяжести, приступы диареи или, наоборот, запоры. Этому может сопутствовать сильная усталость, сообщает РИА ФАН.
У мужчин более выраженная симптоматика. Британские ученые отметили потерю в весе, высыпания в области груди, отхаркивание крови при сильном кашле, изменение формы одного из яичек. Если у больного появились кровянистые выделения, это говорит о поражении раковыми клетками мочевого пузыря или кишечника.
Ученые долго изучали влияние E171 на мышиный желудочно-кишечный тракт. По данным Пятого канала, они планируют провести еще ряд исследований, поэтому говорить об опасности влияния этой добавки на организм человека пока рано.
Батька доигрался
Поклонники в шоке от случившегося
Женщина призналась, что та хочет занять ее место
Продюсер отреагировал на слухи
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Боюсь одиночества
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.