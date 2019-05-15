Пищевая добавка вызывает рак

Пищевая добавка Е171 провоцирует колоссальные изменения в кишечнике. Она оказывает сильное влияние на активность ряда генов. В свою очередь это приводит к появлению злокачественных опухолей.



Диоксид титана (Е171) можно часто встретить в составе продуктов. Он есть в молоке, жевательных резинках, майонезе, рыбных консервах и хлебобулочных изделиях. Кажется, что это обычный краситель, но он вызывает онкологию.

Рак сопровождается рядом симптомов, которые могут помочь распознать недуг на начальных этапах. Появляется постоянное чувство тяжести, приступы диареи или, наоборот, запоры. Этому может сопутствовать сильная усталость, сообщает РИА ФАН.

У мужчин более выраженная симптоматика. Британские ученые отметили потерю в весе, высыпания в области груди, отхаркивание крови при сильном кашле, изменение формы одного из яичек. Если у больного появились кровянистые выделения, это говорит о поражении раковыми клетками мочевого пузыря или кишечника.

Ученые долго изучали влияние E171 на мышиный желудочно-кишечный тракт. По данным Пятого канала, они планируют провести еще ряд исследований, поэтому говорить об опасности влияния этой добавки на организм человека пока рано.