Охамевшего Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением насчет работы комментатора. Она считает, что Дмитрий Губерниев часто переступает грань, начиная давать оценки в эфире.

Вяльбе выступила за ограничение общения лыжников с комментатором. Перед ЧМ она сообщила, что команда сняла гостиницу, где собирается проживать без лишних глаз и раздражителей.

"Мне задали конкретный вопрос: "Не хотите ли вы, чтобы в лыжах была такая же передача, как в биатлоне?" На что я сказала: "Нет, не хочу", – цитирует президента ФЛГР Sports.ru. По словам Вяльбе, лыжи – это не шоу, а спорт, и она защищает их право на частую жизнь. Дмитрий Губерниев же переходит грань.

Елена Вяльбе отметила, что не против того, чтобы соревнования комментировал Губерниев. "Но позволить ему жить в нашей команде, – увольте", – заявила руководитель ФЛГР.

"В эфире дает свои и очень жесткие оценки тренерам, сервисерам – такие оценки могут обидеть или оскорбить. Это не лицо комментатора", – считает Вяльбе. "Когда Дима в прямом эфире кричит на пятикратного олимпийского чемпиона, великого человека Мартена Фуркада "Ты свинья", редактор канала должен как минимум сделать замечание", – напомнила президент Федерации лыжных гонок России. По словам Вяльбе, для нее такое хамство Губерниева – это "из ряда вон".

Чемпионат мира по лыжным видам спорта стартует 20 февраля в австрийском Зеефельде. В рамках турнира спортсменами будет разыграно 12 комплектов медалей в шести дисциплинах. Соревнования будет комментировать Дмитрий Губерниев.