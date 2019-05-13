Известный фигурист "запал" на ножки Загитовой
В эфире национального телевидения 33-летнего Дайсукэ Такахаси спросили о его идеале женской красоты, и тот отметил олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Фигурист добавил, что является большим ценителем женских ног. По его словам, у Загитовой идеальные ножки, сообщает сайт местного ТВ Headlines.yahoo.co.jp.
Напомним, что у японского спортсмена тяжелое прошлое. Три года назад Дайсукэ Такахаси завершил карьеру в фигурном катании, после чего у него начались проблемы с алкоголем. Чтобы бросить пить, пришлось вернуться на лед. Японец является чемпионом мира (2010) и бронзовым призером Олимпийских игр в Ванкувере. Кроме того, он ведет кулинарное шоу.
Недавно стало известно, что Алина Загитова признана лучшей фигуристкой в мире. Рейтинг опубликовал Международный союз конькобежцев. Россиянка с большим отрывом опередила ближайшую преследовательницу, японку Сатоко Мияхару.
Как писали "Дни.ру", начало сезона стало для Алины Загитовой сложным. На чемпионате России в конце прошлого года она даже не попала в тройку призеров.
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