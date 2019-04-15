Медведева рассказала о своей ночной жизни
Переехавшая в Канаду фигуристка призналась, что в России отдыхает морально. Жизнь Евгении Медведевой состоит не только из тренировок.
В Москве спортсменка с удовольствием проводит время с друзьями. "Приходится встречаться даже ночью. Ничего особенного – гуляем, ходим в кафе", – цитирует Евгению Медведеву сайт "Комсомольская правда".
Что касается жизни за границей, там график россиянки строго расписан. Девушка не может появиться на тренировке в восемь часов утра. На первую тренировку она выходит ближе к полудню. "В 11 вечера я ложусь спать, в девять встаю. Сама себе завидую", – поделилась фигуристка.
Свой день Евгения Медведева начинает с завтрака. Тренироваться на голодный желудок спортсменка не может. Затем – занятия в зале и "Крикет клабе".
Спортсменка рассказала, что после выигрыша бронзовой медали на ЧМ-2019 стала веганом и сменила рацион, но его пришлось вновь пересмотреть из-за травмы. "Я вынуждена есть рыбу, чтобы восстановиться, но не ем молочные продукты и мясо. Сейчас я не могу бегать, поэтому мне просто стыдно. Раньше не следила за своим питанием совсем", – призналась Евгения Медведева.
Напомним, что из-за травмы Евгения Медведева пока не тренируется и практически не катается. Ей сложно даже делать прыжки.
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