Медведева рассказала о своей ночной жизни

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию встретилась в Москве с поклонниками. Евгения Медведева поделилась интересными подробностями личной жизни.

Переехавшая в Канаду фигуристка призналась, что в России отдыхает морально. Жизнь Евгении Медведевой состоит не только из тренировок.

В Москве спортсменка с удовольствием проводит время с друзьями. "Приходится встречаться даже ночью. Ничего особенного – гуляем, ходим в кафе", – цитирует Евгению Медведеву сайт "Комсомольская правда".

Что касается жизни за границей, там график россиянки строго расписан. Девушка не может появиться на тренировке в восемь часов утра. На первую тренировку она выходит ближе к полудню. "В 11 вечера я ложусь спать, в девять встаю. Сама себе завидую", – поделилась фигуристка.

Свой день Евгения Медведева начинает с завтрака. Тренироваться на голодный желудок спортсменка не может. Затем – занятия в зале и "Крикет клабе".

Спортсменка рассказала, что после выигрыша бронзовой медали на ЧМ-2019 стала веганом и сменила рацион, но его пришлось вновь пересмотреть из-за травмы. "Я вынуждена есть рыбу, чтобы восстановиться, но не ем молочные продукты и мясо. Сейчас я не могу бегать, поэтому мне просто стыдно. Раньше не следила за своим питанием совсем", – призналась Евгения Медведева.

Напомним, что из-за травмы Евгения Медведева пока не тренируется и практически не катается. Ей сложно даже делать прыжки.