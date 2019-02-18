Сотникова вышла на лед Байкала (видео)

Российская фигуристка покаталась на коньках по замерзшему льду озера Байкал. Видеозапись появилась несколько часов назад на странице Аделины Сотниковой в Instagram.

Недавно спортсменка отправилась отдыхать в Иркутскую область. На записи она исполняет трюки на льду озера Байкал под песню проекта Юлии Зиверт Life. В подписи к посту девушка привела строчки из песни на английском языке. "Каждый раз, когда ты здесь, я могу любить. / Разве ты не знаешь, что я долго тебя ждала? / Как в первый раз ты свел меня с ума, / Просто останься и посмотри мне в глаза", - написала Аделина Сотникова.

Поклонники фигуристки оценили видеоролик. "Как круто! Мечтаю так же", "Красотка! Какие ощущения кататься на Байкале? Это моя мечта, надеюсь, скоро воплотится", "Просто глаз не оторвать от красоты и от твоей энергетики", "Это невероятно красиво", – делились своими впечатлениями пользователи.