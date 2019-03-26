Погребняк получил под дых и влетел на круглую сумму
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение наказать спортсмена за его слова о темнокожих членах сборной России. 35-летний Павел Погребняк был условно дисквалифицирован до конца этого сезона.
Также стало известно, что помимо этого наказания спортсмена обязали выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей, сообщает портал "Реальное время". Неизвестно, ожидал ли Павел Погребняк такой удар под дых за необдуманное высказывание.
Ранее Павел Погребняк заявил, что "это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России". Кроме того, форвард выразил недоумение тем, что в национальной команде играет нападающий московского "Локомотива", бразилец Ари.
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что теперь Павел Погребняк имеет право в течение трех дней подать апелляцию в соответствующий комитет футбольного союза. Если этого не будет сделано, по истечении данного срока решение вступает в силу.
Воспользуется ли футболист этим правом, пока не сообщается. Напомним, Павел Погребняк выступал в составе сборной России с 2006 по 2012 год, сыграв 33 матча и забив восемь мячей. С августа 2015 года по 2017 год игрок выступал за столичное "Динамо". Его заработок составлял тогда 2,5 миллиона евро в год. За это время он забил всего один мяч. Затем Павел Погребняк играл в ленинградском "Тосно", где отметился тремя мячами.
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