Многодетный Павел Погребняк вновь женится

Супруга футболиста сборной России Павла Погребняка Мария рассказала, что вновь готовится к свадьбе. Спортсмен и его избранница в четвертый раз пойдут под венец.

В личном микроблоге Мария призналась, что вновь наденет свадебный наряд. Место, где пройдет торжественное событие девушка пока держит в тайне.

"Мы готовимся к четвертой свадьбе💑", – написала светская львица. Как оказалось, в семье Павла есть романтичная и вместе с тем материально затратная традиция – футболист и его супруга каждый год обмениваются клятвами и в честь этого устраивают грандиозное пиршество.

Между тем, не все фолловеры Марии оценили идею супругов. По мнению некоторых обывателей, очередная свадьба – это бесполезная трата денег. К слову, были и те, кто искренне восхищался идиллией, которая царит в семье Погребняк.

"Деньги некуда девать так фигней страдают 😁(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Класс!!! Молодцы, если есть возможность, то почему нет. Станет, доброй, семейной традицией. И мальчики так будут делать. Умничка!!!", "Почему 4?одной было мало?!", "Когда денег ***, уже не знаешь что сделать и как себя развеселить....", "С жиру бесятся)))) Раз деньги девать некуда лучше бы детишкам в домах малютках помогли", "У вас четвёртый сын скоро будет?)))", "Круто! Но мне не совсем понятно и думаю не только мне🤔 Мария, не объясните зачем вы с одним мужем играете четвертую свадьбу?" – рассуждали интернет-обыватели.

Напомним, Павел и Мария Погребняк обвенчались в 2006 году, а через восемь лет сыграли свадьбу. Супруги демонстрируют гармоничные, счастливые отношения. Они регулярно ездят вместе на отдых и публикуют семейные снимки в своих микроблогах. Знаменитости воспитывают троих сыновей.