Погребняк расстается с привыкшей к роскоши женой
Сейчас Павел Погребняк проходит реабилитацию после полученной в апреле травмы. К уральской команде он присоединится в середине сентября.
На подписание контракта спортсмен прилетал в Екатеринбург с женой Марией. Однако, как по данным источников, жить в этом городе она не останется. "Семья Павла останется в Москве, и они будут навещать друг друга", – цитирует своего инсайдера Ura.ru.
Супруга Погребняка – известная любительница роскошной жизни. Женщина с удовольствием выходит в свет и демонстрирует богатые украшения и наряды. Мария – героиня светской хроники, на ее страницу в Instagram подписано 850 тысяч человек.
Так же в свое время поступил футболист Роман Павлюченко, игравший
в "Урале" с 2016 по 2017 год. Он виделся с семьей
по выходным. А вот экс-игрок этой команды Федор Смолов и его
теперь уже бывшая жена, модель Виктория Лопырева жили в уральской столице
вместе.
Павел Погребняк с августа 2015 года по 2017 год выступал за столичное "Динамо". Его заработок составлял тогда 2,5 миллиона евро в год. За это время он забил всего один мяч. Затем Погребняк играл в ленинградском "Тосно", где отметился тремя мячами.
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