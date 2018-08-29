Погребняк расстается с привыкшей к роскоши женой

Футболист подписал контракт с футбольным клубом "Урал". Нападающий переезжает на год в Екатеринбург.

Сейчас Павел Погребняк проходит реабилитацию после полученной в апреле травмы. К уральской команде он присоединится в середине сентября.

На подписание контракта спортсмен прилетал в Екатеринбург с женой Марией. Однако, как по данным источников, жить в этом городе она не останется. "Семья Павла останется в Москве, и они будут навещать друг друга", – цитирует своего инсайдера Ura.ru.

Супруга Погребняка – известная любительница роскошной жизни. Женщина с удовольствием выходит в свет и демонстрирует богатые украшения и наряды. Мария – героиня светской хроники, на ее страницу в Instagram подписано 850 тысяч человек.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 31 Июл 2018 в 5:43 PDT

Так же в свое время поступил футболист Роман Павлюченко, игравший в "Урале" с 2016 по 2017 год. Он виделся с семьей по выходным. А вот экс-игрок этой команды Федор Смолов и его теперь уже бывшая жена, модель Виктория Лопырева жили в уральской столице вместе.



Павел Погребняк с августа 2015 года по 2017 год выступал за столичное "Динамо". Его заработок составлял тогда 2,5 миллиона евро в год. За это время он забил всего один мяч. Затем Погребняк играл в ленинградском "Тосно", где отметился тремя мячами.