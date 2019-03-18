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Загитова бесследно исчезла перед чемпионатом

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Молодая спортсменка пропустила первую тренировку перед чемпионатом мира в Японии. Турнир должен пройти с 18 по 24 марта. 
прочитано 329 раз

В понедельник, 18 марта, в городе Сайтама должен был состояться первый выход на лед трех фигуристок, представляющих российскую сборную: Софьи Самодуровой, Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Но последняя спортсменка так и не появилась на тренировке. Во время проката девушек поддерживали наставники Миша Ге, Трейси Уилсон и Алексей Мишин.

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Воспитанница Этери Тутберидзе пока не прокомментировала произошедшее. Интересно, что это не первый случай, когда Алина Загитова пропускает важную репетицию. Так, перед чемпионатом Европы в Минске, который проходил с 21 по 27 января, она также не смогла посетить первую тренировку, потому что еще летела. Спортсменка вышла на лед уже на следующий день, передает "Комсомольская правда".

Недавно российская спортсменка Татьяна Навка дала ценный совет Алине Загитовой перед турниром. Она назвала девушку прекрасной фигуристкой, которой нужно "сбросить чемпионские оковы и правильно настроиться с психологической точки зрения". На замечание журналиста о том, что молодая спортсменка перестала занимать первые места на важных соревнованиях, жена Дмитрия Пескова ответила, что удерживать лидирующие позиции всегда непросто, передает RT.

Автор: Полина Крылова18 марта 2019, 13:57
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