Загитова утерла нос спутавшейся с геем Медведевой
Алина Загитова лишь второй сезон принимает участие во взрослых соревнованиях фигуристов – но уже успела стать одной из самых популярных спортсменок в мире. Загитова – победительница чемпионатов России и Европы, финала Гран-При и Олимпиады-2018. Российская фигуристка – 25-я в списке.
Кроме Загитовой, в престижном рейтинге еще одна россиянка – теннисистка Мария Шарапова. Несмотря на полуторагодичную дисквалификацию за употребление мельдония, полученную в 2016 году, позиции спортсменки крепки. В рейтинге WTA она занимает 29 место – а вот в списке самых популярных она на второй строчке. Опережает Шарапову лишь американская теннисистка Серена Уильямс.
ESPN уже четвертый год составляет рейтинг 25 самых известных спортсменок мира. При его составлении учитываются частота поисковых запросов, число подписчиков в соцсетях и рекламные контракты. В первой пятерке рейтинга в этом году, кроме Уильямс и Шараповой, индийская теннисистка Саня Мирза, ее коллега Каролин Возняцки и бандминтонистка Саина Нехвал.
Алина Загитова готовится выйти на лед в японском Сайтаме. Там с 18 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Вместе с Алиной Загитовой Россию на мирорвом первенстве представляют Евгения Медведева и Софья Самодурова, напоминает сайт "Комсомольская правда".
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