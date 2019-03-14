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Спорт

Страстное и взрослое: тренер исполнил давнее желание Загитовой

Алина Загитова. Фото: www.globallookpress.com
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что чувствует ментальную связь с героиней оперы "Кармен". Именно под эту музыку она исполняет произвольную программу.
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"Я давно хотела что-то более страстное, более взрослое. Когда тренеры предложили мне "Кармен", я двумя руками "за" была", – рассказала фигуристка корреспонденту японского телевидения.

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Загитова добавила, что номер, поставленный ее наставниками, ей очень нравится. Возможно, именно поэтому на льду получается выкладываться на 100%. "Мне нравится все абсолютно – от выбора музыки до элементов вставленных, связки, заходы. Не могу выделить что-то одно", – отметила спортсменка.

Алина добавила, что у нее с Кармен много общего. Загитова добавила, что порой, как и ее героиня, бывает несдержанной. "Может, мы в чем-то с Кармен похожи. Я, наверное, иногда такая же резкая, вспыльчивая – в основном, когда тренировка не идет, прыжки не получаются. Может, поэтому она у меня и не получается хорошо. Хорошо отразить эти эмоции", – резюмировала фигуристка.

Скоро Алина Загитова выйдет на лед в японском Сайтаме. Там с 18 по 24 марта пройдет чемпионат мира по фигурному катанию. Вместе с Загитовой Россию будут представлять Евгения Медведева и Софья Самодурова.  

Автор: Руслана Алексеева14 марта 2019, 05:06
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