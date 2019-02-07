Аршавин признал поражение Кокорина и Мамаева

В битве российских чиновников с футболистами спортсмены терпят поражение. Счет пока 2:0, сообщил Андрей Аршавин.

Повесивший бутсы на гвоздь известный российский футболист Андрей Аршавин теперь работает на телевидении. О том, как уход из спорта изменил его жизнь, спортсмен откровенно рассказал своему коллеге по "Матч ТВ" Алексею Ягудину.

По словам Аршавина, переход от жизни в футболе к другим занятиям для него прошел гладко. Он оставил алма-атинский "Кайрат", и теперь катается между двумя столицами. В Санкт-Петербурге Андрей получил должность в своем родном клубе "Зенит", а в Москве работает на спортивном телеканале.

Аршавин признался, что в его жизни были поступки, которых он сейчас стыдится. Но без них это был бы не он, а какой-нибудь Вася Иванов. По словам Андрея, он "зажигал" в нулевые годы, в компании молодых игроков "Зенита".

Комментируя историю с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, Аршавин отметил, что дело идет к принятию судебного решения. "Ребята понимают, что они сделали и хотят вернуться. И приносить радость и пользу", – считает Андрей.

Аршавин отметил роль фанатов в этой истории – они могут как превозносить, так и топить. Зачастую болельщики забывают, что футболисты - обычные люди. "И когда ты разочаровываешь людей, то они готовы тебя растоптать. К этому надо быть готовым, это может случиться с любым человеком", – сказал спортсмен.

Андрей вспомнил свой конфликт с депутатом Госдумы Антоном Беляковым, который случился после проигрыша россиян сборной Греции на Евро-2012. Тогда Беляков, подкараулив футболистов в холле гостиницы, заявил Аршавину, что они не оправдали ожиданий болельщиков. На что Андрей заметил, что ожидания болельщиков – это "их проблема". Фанаты долго не могли простить Аршавину эти слова.

"Я сказал тогда этому человеку просто то, что думал. В России обычно хаят чиновников. Сейчас у нас против чиновников 2:0. Беляков обыграл меня, Пак обыграл Кокорина и Мамаева", – заявил Аршавин. И твердо заявил, что никогда не будет пробовать себя на поприще политики, пишет "Комсомольская правда".