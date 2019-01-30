Призрак Аршавина терроризирует россиян
В отделение полиции подмосковной Лобни обратился местный житель. Мужчина утверждает, что из его квартиры крадет деньги Андрей Аршавин.
Полтергейст, похожий на известного футболиста, проходит сквозь стены дома на Аэропортовской улице. Заявитель утверждает, что привидение способно душить людей на расстоянии, пишет Ura.ru. А когда оно появляется в квартире, мужчина слышит крики насилуемых девушек, которые умоляют о помощи.
Поскольку речь идет о пропаже денег, стражи порядка подошли к заявлению со всей серьезностью и начали проверку, сообщает "Пятый канал".
Известный российский футболист Андрей Аршавин когда-то был капитаном национальной сборной. С ноября 2015 года играл в казахстанском клубе "Кайрат", а в декабре 2018-го объявил о завершении карьеры, напоминает телеканал "360".
Несколько лет назад Андрей Аршавин оставил свою беременную гражданскую жену Юлию Барановскую ради журналистки Алисы Казьминой. В сентябре 2017 года они оформили отношения, вскоре родилась дочь. Но уже в начале 2018 года разразился скандал: Аршавина сняли на видео в обществе некой модели.
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