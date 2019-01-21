Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор

Спустя шесть лет Андрей Аршавин наконец встретился со своими детьми, рожденными в отношениях с Юлией Барановской. В Сети бурно обсуждают это знаменательное событие.

На днях Андрей Аршавин на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал фотографию, на которой запечатлен с сыновьями Артемом и Арсением. Их ему родила ведущая Первого канала Юлия Барановская. Примечательно, что младший ребенок еще не был рожден, когда футболист ушел от нее к журналистке Алисе Казьминой, на которой женился в 2017 году.

И вот спустя шесть лет Андрей Аршавин наконец встретился со своими детьми. "Мои клоны!!!!! люблю вас!!!!❤️❤️❤️", – подписал совместный кадр спортсмен. Интересно, что фотография сделана в Москве, куда недавно вернулись дети вместе с Юлией Барановской после продолжительного круиза.

Снимок произвел эффект разорвавшейся бомбы. Подписчики оставили крайне эмоциональные отзывы, причем в основном негативного свойства. Дескать, только расставшись с женой Алисой, Андрей наконец смог найти возможность встретиться с детьми от предыдущих отношений. Кто-то обратил внимание, что на фото отсутствует дочь Яна.

"Совесть проснулась", "А где дочка? Как растался с женой,так детей навестил. Значит она запрещала их навещать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Из всего этого треугольника любила только Юля", "Мы рады, что вы вместе с детьми, спустя годы", "Это не любовь, это наверное замучило общественное мнение и не хочется терять еще больше свое лицо", "Как можно было так свою жизнь слить в унитаз, простите... Даже самое святое! Как можно отвернуться от своих родных маленьких детей, вычеркнуть из жизни, а потом вспомнить, когда никому стал уже не нужен. И жена вторая получила по заслугам, связалась с мужиком у которого 3е маленьких детей, не моргнула даже. Как Юлия это все выдержала, не представляю. Как после такого предательства можно очнуться... Никого никогда не хотела судить, но этот Аршавин просто последняя ***", – высказались взволнованные подписчики.