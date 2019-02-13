"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
Спортсмен должен уметь общаться с журналистами. В этом плане российской сборной по биатлону предстоит проделать определенную работу. Многое зависит и от представителей СМИ, уверен трехкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев.
Спортсмену напомнили слова Дмитрия Губерниева о том, что иностранцы завидуют тому, как в России освещают соревнования по биатлону. Павел заметил: было бы удивительно, если бы Дмитрий говорил другое.
"Конечно, Губерниев будет себя хвалить. Абсолютно ненормально, что журналисты как к себе домой приходят в гостиницу и заходят в номера, где живут спортсмены. Такого быть не должно! Больше ни одна сборная не позволяет такого своим журналистам", – возмутился спортсмен.
Ростовцев убежден: следует четко определить время и место, когда и где журналисты могут общаться с командой. Таким образом организовано взаимодействие со СМИ у норвежцев и немцев, передает "Спорт день за днем".
Отметим, что Дмитрий Губерниев болезненно относится к критике в свой адрес. Не так давно он резко ответил на высказывания вице-президента Международного союза биатлонистов Иржи Гамзы. Тот заявил, что не будет больше общаться с Губерниевым. По его словам, комментатор не помогает развивать биатлон – ему нужны только скандалы. Губерниев сообщил, что на мнение спортивного чиновника ему наплевать.
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